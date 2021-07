© Axel Springer Axel Springer informierte per Audio-Pressemitteilung über seine Audio-Pläne

Audio boomt, neue Podcasts sprießen wie Pilze aus dem Boden. Axel Springer will von dem Siegeszug der Audioformate profitieren und forciert seine Aktivitäten in dem Bereich massiv. Bis 2025 will der Berliner Medienkonzern das führende Medienunternehmen für Audio-Journalismus im deutschsprachigen Raum werden und hebt dafür eine eigene Einheit aus der Taufe.