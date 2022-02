© pixabay.com Werbung in B2B-Fachmedien wirkt - zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie der dfv Mediengruppe

Kampf um Aufmerksamkeit? Das mag für Werbung in den meisten Mediengattungen eine zentrale Herausforderung sein. Doch bei Fachmedien sieht es anders aus: Hohe Aufmerksamkeit ist gegeben – so lautet zumindest eine Erkenntnis der von der dfv Mediengruppe, in der auch HORIZONT erscheint, vorgelegten Studie "Wie Business-to-Business-Werbung in Fachmedien wirkt".