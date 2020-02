© Schickler

Patric Tongbhoyai ist Partner bei Schickler und beschäftigt sich intensiv in den Themen Vermarktung und Wachstum von digitalen Produkten. Gemeinsam mit seinem Kollegen Ole Martin zeichnet er für die Erstellung des Media Index verantwortlich

„Die Frage ist, wie schnell es die TV-Sender schaffen, gewinnbringend in den nicht-linearen Konsum einzusteigen“ Patric Tongbhoyai, Schickler Teilen

Die Ergebnisse im Detail

Entwicklung der Nettowerbeumsätze 2018 bis 2020

Entwicklung des Nettowerbeumsatzes digitaler Medien 2018 bis 2020

Entwicklung des Nettowerbeumsatzes Print 2018 bis 2020

Der Auswertung des Hamburger Beratungsunternehmens zufolge ist derleicht um 1,3 Prozent auf knapp 48,3 Milliarden Euro gestiegen. In diesem Jahr soll das Wachstum sogar um 2,6 Prozent anziehen, auf dann 49,6 Milliarden Euro. Dafür verantwortlich bleiben die bekannten Großtrends, wie Schickler-Partnerbetont: "Die Digitalisierung und der Anspruch, Mediaspendings immer effizienter einzusetzen". Von Letzterem profitieren nach wie vor die. Über alle Kategorien hinweg stieg der Nettoumsatz 2019 dort um 5,9 Prozent auf 18,4 Milliarden Euro. Ähnlich soll es 2020 weitergehen: Schickler prognostiziert einen Umsatz von rund 19,5 Milliarden Euro, was einem Plus von 6,2 Prozent entspricht.Wachstumstreiber bleibt, aber auch die Bedeutung vonnimmt weiter zu. "Unternehmen produzieren immer mehr Content selbst", sagt Tongbhoyai, der den Media Index gemeinsam mit Data Scientistverantwortet. Das hat mehrere Gründe: "Es gibt immer mehr digitale Kanäle und viele unterschiedliche Zielgruppen. Die Erkenntnis wächst, dass je Kanal und Zielgruppe anders kommuniziert werden muss."Unter Corporate Publishing fasst das Beratungsunternehmen nicht nur die Erlöse aus digitalen Magazinen, Apps, Video und Audio, sondern auch Social Media. Multiplikatoren dafür könnensein – laut Media Index ebenfalls ein Bereich, in den zunehmend Werbegeld fließt. Waren es 2019 noch 630 Millionen Euro und damit ein Plus von 16,7 Prozent im Vorjahresvergleich, soll es in den kommenden zehn Monaten um 17,5 Prozent nach oben gehen für die Kommunikationstalente, auf dann 740 Millionen Euro. Dass es der Werbemarkt hier nach wie vor mit einem relativ neuen Phänomen zu tun hat, zeigt auch Tongbhoyais Einschätzung bezüglich der eigenen Prognose: "Im Bereich der Influencer gibt es keine genauen Zahlen und wenig Transparenz über Budgets. Wir glauben aber, dass der Markt wächst, auch wenn es noch im Verborgenen ist."Konstanz in den Ergebnissen bedeutet aber auch: Die großen klassischen Gattungen schwächeln.– hier zählt Schickler Anzeigenblätter, Kundenmagazine, Zeitungen, Publikums- und Fachzeitschriften sowie Verzeichnisdienste zusammen – verliert 2019 weiter und erzielt noch einen Nettowerbeumsatz von 9 Milliarden Euro. 2020 soll es der Schätzung zufolge minimal besser werden. Das Minus liegt dann "nur" noch bei 3,2 Prozent.rutscht erstmals leicht ins Minus. Demnach beliefen sich die Erlöse im zurückliegenden Jahr auf 4,5 Milliarden Euro, 0,7 Prozent weniger als 2018. Für dieses Jahr sieht Schickler ein ähnliches Ergebnis mit minimalen Verlusten. Anzeichen für einen strukturellen Shift registriert Tongbhoyai dabei noch nicht: "Lineares TV ist unter Druck, die Reichweiten bei den jungen Zielgruppen sinken. Die Frage ist, wie schnell es die TV-Sender schaffen, gewinnbringend in den nicht-linearen Konsum einzusteigen."Denn dort gibt es durchaus Wachstum im Markt, zu sehen im Bereich, den die Beratung mit Online ausweist. Hier soll es 2020 um fast 16 Prozent nach oben gehen. Umsätze, die ein Sender wie Pro Sieben Sat 1 mit einer Plattform wie Joyn macht, wären also dort verankert. Das Beispiel zeigt auch, dass die TV-Branche durchaus gerüstet in die digitale Welt marschiert und bereits Angebote in den Markt gebracht hat – anders als es einst in der Printbranche der Fall war. Die wegbrechenden klassischen Umsätze mit den digitalen kompensieren zu können, ist aber noch einmal eine andere Frage. Klar ist zumindest für Tongbhoyai: "Medienhäuser müssen handeln, um ihre Position im Markt zu halten." kan