Das große Rätselraten, wer neuer Programmchef des MDR in Leipzig wird, ist vorbei. Erneut fällt die Wahl der Intendantin auf keinen der üblichen Verdächtigen. Karola Wille sucht nun einmal gern nach frischen Impulsen , die sie immer schon auch außerhalb des öffentlich-rechtlichen Systems vermutete.Wille verfügt lediglich über ein Vorschlagsrecht. Die Berufung von Direktoren setzt die Wahl durch den Rundfunkrat voraus. Das Gremium wird erst am kommenden Montag tagen und dann auch wählen. Insofern erhielt HORIZONT keine Bestätigung für die Personalie. Es ist allerdings davon auszugehen, dass Klaus Brinkbäumer die Gremienmitglieder überzeugen kann. Läuft alles glatt, wird er seinen Posten als neuer Programmchef des MDR in Leipzig bereits am 15. Januar 2021 antreten.Der Wechsel mag auf den ersten Blick überraschen. Bei genauem Hinsehen ist er logisch und konsequent: sowohl aus Brinkbäumers als auch Willes Sicht und auch aus der des MDR.Nicht wenige ließen sich im Sommer täuschen, als es hieß, Wolf-Dieter Jacobi gebe seinen Posten als Programmdirektor aus freien Stücken und rein persönlichen Gründen auf.