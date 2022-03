© Pro Sieben Sat 1 Ab April leitet Arne Teetz die neue zentrale Nachrichtenredaktion der Seven.One Entertainment Group

Der frühere Welt-TV-Chefredakteur Arne Teetz übernimmt die Leitung der neuen zentralen Nachrichtenredaktion bei Pro Sieben Sat 1. Der 54-Jährige starte am 1. April als Chefredakteur Nachrichten, teilte die Tochtergesellschaft Seven.One Entertainment Group am Montag in Unterföhring bei München mit.