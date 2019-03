einer Auszeit neuen Aufgaben außerhalb der Agentur zu widmen. Diese hat sie nun bei Condé Nast gefunden.



" Als sie 2013 dort anfing, bestand die Gruppe aus elf quasi unabhängig voneinander agierenden Einzelfirmen. Unter Führung der neuen Chefin erfolgte der Umbau zu einem gemeinsamen Verbund unter der Dachmarke UDG. Bei ihrem Abschied von UDG im Sommer 2017 kündigte sie an, sich nach

Das US-Geschäft und Condé Nast International wurden Ende vergangenen Jahres zusammengelegt, die Ländergesellschaften rücken näher an die Konzernzentrale in London heran. Die Spielräume für das Management vor Ort dürften dadurch kleiner werden. "Da jetzt auf nationaler Ebene andere Manager-Aufgaben gefordert sind, ist es für mich persönlich und aus Unternehmenssicht der richtige Zeitpunkt für einen Wechsel", hatte Moritz von Laffert im Herbst seinen Abschied begründet. dh





Peppel-Schulz, 49, war zuletzt fünf Jahre lang CEO der UDG United Digital Group.Jessica Peppel-Schulz hat weitreichende Führungserfahrung in verschiedenen Sparten des Mediengeschäfts, in der Entwicklung von Markenstrategien und im digitalen Werbegeschäft – sogar mit vielen unserer Schlüsselkunden und Partner", sagt Wolfgang Blau, President Condé Nast International. "Sie hat langjährige Erfahrung in der Entwicklung von Teams und Unternehmen, die durch Kreativität, Experimentierfreude und Innovation erfolgreich wurden. Deshalb freuen wir uns, Jessica Peppel-Schulz als neue Geschäftsführerin von Condé Nast Deutschland an Bord zu haben.""Ich hatte schon immer eine große Passion für das Mediageschäft, das den größten Teil meiner Karriere geprägt hat", erklärt die neue Deutschland-Chefin. "Das ist wirklich eine große Ehre, künftig nun die Geschäfte eines solch exklusiven Medienunternehmens wie Condé Nast Deutschland mit diesen fantastischen stilprägenden Marken führen zu dürfen. Ich sehe die Menschen im Mittelpunkt des Geschäfts und bin überzeugt, dass wir gemeinsam als Team eine Innovationskultur schaffen können, mit der wir das Unternehmen weiter erfolgreich transformieren."Condé Nast befindet sich derzeit in einem Transformationsprozess.