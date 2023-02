Pflüger verantwortet als Country Manager Apple Services am deutschen Apple-Standort in München künftig alle Inhalte des US-Konzerns in Deutschland. Das berichtet DWDL.de. In seinen Verantwortungsbereich fallen demnach die Angebote Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade, Apple Fitness+, Apple Podcasts und Apple Books in Deutschland.





Ein besonderer Fokus dürfte dabei auf Apple TV+ liegen. Apple versucht derzeit, seinen TV-Streamingdienst mit Milliardeninvestitionen zu einem ernsthaften Konkurrenten auf dem wachsenden Streamingmarkt zu machen. Speziell für den deutschen Markt produzierte Inhalte kann Apple TV+ bislang noch nicht vorweisen. Bislang hat das Unternehmen lediglich eine zweiteilige Doku über Boris Becker angekündigt.



Hier dürfte Pflügers jahrelange Expertise zum Tragen kommen. Vor seinem kurzem Intermezzo bei Amazon war der TV-Experte acht Jahre lang bei Pro Sieben Sat 1 tätig, davon knapp sechs Jahre als Chef von Sat 1. Seine ersten Erfahrungen in der Fernsehbranche sammelte Pflüger bei der RTL Group, zunächst als Assistent des damaligen CEOs Gerhard Zeiler und später unter anderem als Programmchef und CMO von RTL in Kroatien. dh