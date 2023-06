IMAGO / epd

Die Journalistin und Juristin Ulrike Demmer wird neue Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB).

Der krisengebeutelte RBB bekommt eine neue Senderspitze. Die frühere Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer soll die ARD-Anstalt in die Zukunft führen. Der Wahl ging jede Menge Kritik und Sonderbares voraus.

Teilen

Rund ein Jahr nach Bekanntwerden des Skandals im Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) ist die frühere stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung, Ulrike Demmer, als einzig verbliebene Kandidatin zur neuen Intendantin gewählt worden. Der Rundfunkrat der ARD-Anstalt stimmte am Freitag nach mehreren Wahlgängen in Potsdam für die 50-Jährige als Nachfolgerin von Interims-Chefin Katrin Vernau. Sie tritt das Amt spätestens am 15. September an.





Demmer sei mit der notwendigen Zwei-Drittel-Mehrheit von 24 anwesenden Rundfunkratsmitgliedern gewählt worden, teilte der RBB mit. Es gab 16 Ja-Stimmen. Der insgesamt 30-köpfige Rundfunkrat, der nicht komplett anwesend war, ist eines der beiden Kontrollorgane des öffentlich-rechtlichen RBB. Die frühere Vodafone-Managerin Heide Baumann, die zunächst als Gegenkandidatin zur Wahl stand, hatte nach zwei Wahlgängen ihre Kandidatur zurückgezogen.



Demmer sei mit der notwendigen Zwei-Drittel-Mehrheit von 24 anwesenden Rundfunkratsmitgliedern gewählt worden, teilte der RBB mit. Es gab 16 Ja-Stimmen. Der insgesamt 30-köpfige Rundfunkrat, der nicht komplett anwesend war, ist eines der beiden Kontrollorgane des öffentlich-rechtlichen RBB. Die frühere Vodafone-Managerin Heide Baumann, die zunächst als Gegenkandidatin zur Wahl stand, hatte nach zwei Wahlgängen ihre Kandidatur zurückgezogen.

Demmer, die für eine Amtszeit von fünf Jahren gewählt wurde, muss ein 49-Millionen-Einsparprogramm umsetzen und die Folgen des Skandals um Vetternwirtschaftsvorwürfe gegen Ex-Intendantin Patricia Schlesinger weiter aufarbeiten. Es gilt, das angekratzte Image des Senders wieder zu stärken.

Demmer, die für eine Amtszeit von fünf Jahren gewählt wurde, muss ein 49-Millionen-Einsparprogramm umsetzen und die Folgen des Skandals um Vetternwirtschaftsvorwürfe gegen Ex-Intendantin Patricia Schlesinger weiter aufarbeiten. Es gilt, das angekratzte Image des Senders wieder zu stärken.



Demmer war von 2016 bis 2021 stellvertretende Sprecherin der vergangenen schwarz-roten Bundesregierung von Angela Merkel (CDU) und wurde von der SPD-Seite damals in den Kreis der Regierungssprecher geschickt. Darauf angesprochen, dass durch ihren Regierungsjob der Verdacht aufkommen könnte, dass öffentlich-rechtlicher Rundfunk und Politik zu nah miteinander verbandelt sein könnten, verwies Demmer auf ihre überwiegende berufliche Karriere in den Medien. Sie war unter anderem Journalistin für den "Spiegel", das ZDF und auch für Radioeins beim RBB.



Alle im Haus sparen, wirklich alle Bereiche. Und da scheint es mir ein wichtiges Signal, dass auch bei dem Gehalt der Intendanz ein Signal nach innen und außen gesetzt wird. Ulrike Demmer



Demmer war von 2016 bis 2021 stellvertretende Sprecherin der vergangenen schwarz-roten Bundesregierung von Angela Merkel (CDU) und wurde von der SPD-Seite damals in den Kreis der Regierungssprecher geschickt. Darauf angesprochen, dass durch ihren Regierungsjob der Verdacht aufkommen könnte, dass öffentlich-rechtlicher Rundfunk und Politik zu nah miteinander verbandelt sein könnten, verwies Demmer auf ihre überwiegende berufliche Karriere in den Medien. Sie war unter anderem Journalistin für den "Spiegel", das ZDF und auch für Radioeins beim RBB."Ich war vorher 20 Jahre Journalistin, ich habe kein Parteibuch, ich habe nie eins gehabt", sagte die 50-Jährige vor Journalisten nach der Wahl. "Ich fand das einen sehr bereichernden Ausflug auf die andere Seite, ich habe da viel gelernt und bereue das insofern auch nicht, stehe aber ganz sicher für kritischen und unabhängigen Journalismus. Der RBB ist staatsfern und unabhängig und soll auch staatsfern und unabhängig berichten. Das wird mit mir als Intendantin auch so bleiben."