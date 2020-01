SevenOne Media und der Seven-One-AdFactory. 2017 stieg sie als Chief Commercial Officer in den Vorstand des TV-Konzerns auf.



"Mit Sabine Eckhardt konnten wir eine herausragende Führungspersönlichkeit von außerhalb der Immobilienbranche für den JLL-Chefposten in Zentraleuropa gewinnen", betont

Ihre Erfahrung als Managerin in der digital getriebenen Medienbranche wird unsere eigenen Kundenlösungen fraglos dynamisieren. Mit ihren frischen Ideen und ihren exzellenten Kontakten in die deutsche Wirtschaft wird sie viele Türen für uns öffnen können und der Positionierung von JLL auch in Deutschland in jeder Hinsicht ein neues Profil verschaffen." dh

In der neu geschaffenen Position soll Eckhardt die digitale Transformation des Immobilienriesen vorantreiben. Die 47-Jährige wird außerdem Mitglied im Strategy Board für die EMEA-Region von JLL. Dienstsitz von Eckhardt ist Frankfurt am Main. JLL - die Abkürzung steht für Jones Lang LaSalle - ist einer der größten Immobilienkonzerne der Welt. In Deutschland ist das Unternehmen vor allem in den Bereichen Gewerbeimmobilien, Dienstleistungen und in der Projektentwicklung aktiv. Weltweit beschäftigt das Unternehmen 93.000 Mitarbeiter und erzielt einen Umsatz in Höhe von 16,3 Milliarden US-Dollar.Eckhardt war im Frühjahr im Zuge des Umbaus des Vorstands von Pro Sieben Sat 1 Media aus dem Medienkonzern ausgeschieden. Zuvor hatte die gebürtige Bremerin verschiedene Führungspositionen bei Pro Sieben Sat 1 inne, unter anderem als Geschäftsführerin vonGuy Grainger, CEO EMEA von JLL: "