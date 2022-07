© DAZN DAZN verpflichtet nach Michael Ballack auch Sami Khedira als Experten

Sami Khedira wird TV-Experte beim Internet-Sportsender DAZN. "In seiner neuen Aufgabe wird Khedira die Rolle des Co-Kommentators übernehmen und vor und nach den Spielen die Teams, Spieler und spannendsten Szenen analysieren", teilte der kostenpflichtige Streamingdienst am Mittwoch mit. Sein erster Einsatz ist demnach am 10. August beim UEFA-Super-Cup zwischen Eintracht Frankfurt und seinem Ex-Club Real Madrid.