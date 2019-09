© Burda Cherno Jobatey

Neue Aufgabe für Cherno Jobatey. Der langjährige ZDF-Moderator verstärkt Focus Online. Jobatey, der im Zweiten einst aufgrund seiner gelebten Turnschuh-Leidenschaft bekannt wurde, heuert als Editor-at-Large bei Burdas News-Portal an. In dieser Funktion soll er in enger Zusammenarbeit mit der Chefredaktion um Florian Festl die "konstruktive Ausrichtung des Portals vorantreiben", wie Burda mitteilt.