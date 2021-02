© Verlagsgruppe Handelsblatt Sven Afhüppe heuert bei der Deutschen Bank an

Der frühere Handelsblatt-Chefredakteur Sven Afhüppe ist künftig für die Deutsche Bank in der Lobbyarbeit tätig. Zum 1. März übernimmt er die neu geschaffene Position des Leiters für politische Angelegenheiten weltweit, wie das Unternehmen am Dienstag in Frankfurt mitteilte.