Kuntz' erster Einsatz wird am Freitag (20.30 Uhr/Sat 1 und DAZN) beim Saisoneröffnungsspiel von Borussia Mönchengladbach gegen den deutschen Rekordmeister FC Bayern München sein. Er wird dann in Mönchengladbach neben dem neuen Sat 1- und bisherigen ARD-Moderator Matthias Opdenhövel zu sehen sein. Kommentator des Spiels ist Wolff-Christoph Fuss, der auch weiter für den Pay-TV-Sender Sky arbeitet.



hatte im Juni die U21-Nationalmannschaft zum zweiten Mal zum EM-Titel geführt, anschließend zählte er als Experte zum ARD-Team bei der Europameisterschaft. Zuletzt erlebte er mit der Olympia-Auswahl in Japan eine Enttäuschung und schied mit ihr schon nach der Vorrunde bei den Olympischen Spielen aus.Sat 1 gibt mit seinem Format «ran» nach 18 Jahren ein Bundesliga-Comeback. Zum Paket mit neun Live-Spielen pro Saison gehören drei Erstliga-Partien. Nach der Auftaktbegegnung am Freitag darf Sat.1 je ein Spiel am 17. und 18. Spieltag übertragen. Dazu kommen der Supercup, vier Relegationsspiele und das Auftaktspiel der 2. Bundesliga.Beim Supercup am Dienstag (20.30 Uhr/Sat 1 und Sky) zwischen Pokalsieger Borussia Dortmund und Meister Bayern wirdnicht dabei sein. Er ist bei der DFB-Trainertagung. Für ihn springt der ehemalige Bundesliga-Profi und -Trainer Markus Babbel ein.