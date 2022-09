© Storymachine Kai Diekmann

Ex-Bild-Chefredakteur Kai Diekmann arbeitet an einem Buch über seine Zeit bei Deutschlands größter Boulevardzeitung. Die Memoiren sollen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur voraussichtlich im ersten Halbjahr 2023 erscheinen. 16 Jahre lang war der 58-Jährige an der Spitze der Zeitung, die zum Medienkonzern Axel Springer mit Hauptsitz in Berlin gehört.