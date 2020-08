Die wichtigsten Führungspositionen der Mediengruppe RTL im Überblick

Blome ist seit seinem Abschied von der Bild Ende 2019 Kolumnist beim Spiegel. Seit Mai ist er zudem als politischer Kommentator für RTL und den Nachrichtensender N-TV im Einsatz. Spätestens ab September wird der Journalist nun Leiter des Ressorts Politik & Nachrichten der RTL Mediengruppe Deutschland. Dort berichtet er an seine ehemalige Bild-Kollegin Tanit Koch, die seit März 2019 als Chefredakteurin die neue Zentralredaktion der RTL-Mediengruppe aufbaut.Im Zuge dieser Neuorganisation wurden knapp 30 journalistische Führungspositionen neu ausgeschrieben und besetzt. Die bisherigen Ressort- und Redaktionsleiter mussten sich auf die ausgeschriebenen Stellen neu bewerben und ein Assessment-Center durchlaufen - ein Prozess, der künftig für alle journalistischen Führungspositionen bei RTL gelten soll."Bei der Besetzung der Leitungspositionen ging es uns gleichermaßen um journalistische Exzellenz und um moderne Führungskultur. In den Auswahlprozess waren deshalb neueste eignungsdiagnostische Standards integriert – alle Kandidatinnen und Kandidaten haben sich einem Assessment-Center gestellt, was für redaktionelle Führungsaufgaben zuvor nicht üblich war", erklären die vier Chefredakteure Tanit Koch (Zentralredaktion Mediengruppe RTL), Sonja Schwetje (ntv), Jan Rudolph (RTL interactive) und Michael Wulf (RTL). "Das Ergebnis bestätigt uns: Wir sind beeindruckt von der Kompetenz und der Leidenschaft, die uns im Auswahlprozess begegnet sind. Er hat uns auch über die aktuellen Stellenbesetzungen hinaus eine klare Perspektive für die künftige Vergabe von inhaltlichen Führungsrollen und solchen mit Personalverantwortung aufgezeigt."Die Leitung des VIP Ressorts übernimmt die Journalistin und langjährige Moderatorin von "Exclusiv". Leiter des Life-Ressorts wird, bisher Stellvertretender Redaktionsleiter und Sende-CvD von RTL "Punkt 12".Ressortleiter Nachrichten wird, der zuvor als Topic Lead News das digitale Nachrichtenressort von RTL.de aufgebaut hat., zuvor Chefin vom Dienst bei "RTL Aktuell" und Absolventin der RTL Journalistenschule, wird Leiterin des Ressorts Wirtschaft & Mobilität., zuvor als Reporter und Redakteur bei RTL im Einsatz, übernimmt die Leitung des Turbo-Teams, das u.a. für Eilmeldungen auf allen digitalen und audiovisuellen Plattformen zuständig ist.wird Ressortleiter des neuen crossmedialen Sport-Ressorts. Die Ressortleitung Wetter & Klima übernimmt, der 2019 von Pro Sieben Sat 1 zu RTL Interactive gewechselt ist, um als Topic Lead die Wetterberichterstattung bei RTL.de und Wetter.de weiterzuentwickeln. Stellvertretender Leiter des Ressorts wird der langjährige Wetterexperte, der seine Funktion als RTL-Chefmeteorologe beibehält.Bis Ende September sollen auch die noch offenen Positionen nach dem gleichen Verfahren neu besetzt werden. dh