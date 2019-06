© Mara Monetti "Die Leute sind wütend": G+J-Chefin Julia Jäkel

Erst die Finanzkrise, dann die Eurokrise. Dann die Flüchtlingskrise, jetzt die Klimakrise. Zwischendurch Cum-Ex, Dieselgate und MeToo. Julia Jäkel, die CEO von Gruner + Jahr, diagnostiziert eine tiefe Vertrauenskrise in unserer Gesellschaft: „Die Leute sind müde. Sie sind enttäuscht. Und sie sind wütend“, sagte Jäkel bei einer Veranstaltung vor etwa 100 Führungskräften aus Marketing und Medien, zu der Gruner + Jahr gemeinsam mit Spiegel und Zeit ins Stadthaus in Frankfurt am Main eingeladen hatte. HORIZONT Online zeigt die besten Bilder.