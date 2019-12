© HORIZONT

European Newspaper Award: Vier Auszeichnungen für HORIZONT

Insgesamt 184 Zeitungen aus 25 Ländern nahmen beim 21. European Newspaper Award teil. 4000 Einreichungen in 20 Kategorien wurden von den 17 Jurymitgliedern begutachtet.HORIZONT bekam drei Auszeichnungen in der Königskategorie Titelseite. Einen weiteren Award gab es für die Aufmacher-Seite in einem Schweiz-Report.Als Wochenzeitung des Jahres wurde die "FT Weekend" ausgezeichnet, "Pùblico" aus Portugal siegte in der Kategorie überregionale Zeitung, "Leeuwarder Courant" ist die Nummer 1 bei den Regionalzeitungen. Über eine besondere "Erwähnung" der Jury kann sich die Fuldaer Zeitung freuen.Die Awards finden im Rahmen des European Publishing Congress vom 26. bis 28. April in Wien vergeben. Das Team von HORIZONT-Art-Director Andreas Liedtke freut sich jetzt schon auf die Preisverleihung. PS: Schön, dass sich unser Mottoauszeichnet.vs