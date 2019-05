© Fotolia / artjazz Am Sonntag stimmen auch die Deutschen über Europa ab.

Die Europawahl geht in die heiße Phase - in Großbritannien und der Niederlande sind die Wahllokale bereits geöffnet, am Sonntag wird auch hierzulande gewählt. Unter den jungen Deutschen, also den 18- bis 34-Jährigen, will jeder Zweite seine Stimme abgeben, wie eine aktuelle Umfrage von Appinio zeigt. Die Marktforschungsplattform hat auch die Informationsquellen der jungen Wähler abgefragt: Traditionelle Medien sind demnach kaum mehr relevant.