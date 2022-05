In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreichte das Spiel einen Marktanteil von 51,3 Prozent. Beim Elfmeterschießen stieg der Marktanteil in der jungen Zielgruppe sogar auf 63,7 Prozent, bei den Zuschauern ab 3 Jahren lag der Marktanteil beim Showdown zwischen der Eintracht und den Glasgow Rangers bei 56,2 Prozent.

Zudem lief die Partie per Stream bei RTL+. Zahlen dazu lagen am Donnerstagmorgen noch nicht vor. Bei der Übertragung im Internet war es am Mittwoch zeitweise zu Problemen gekommen. "Liebe Fußball-Fans, wir wissen um das technische Problem des Streams auf einigen Endgeräten", hatte RTL+ kurz vor Anpfiff der Partie getwittert. "Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung. Nutzt doch alternativ gerne den RTL TV Stream in der App oder die Free-TV Übertragung bei RTL." Mehrere Internetnutzer berichteten in sozialen Netzwerken von einem schwarzen Bildschirm. Nach einer guten halben Stunde der ersten Halbzeit berichtete RTL+, dass das Problem behoben sei. dpa/dh