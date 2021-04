© Stock/carterdayne Der EuGH in Luxemburg

Gesundheitliche Folgen nach einem falschen Behandlungstipp in einer Zeitung führen laut einem Gutachten zu einer EU-Richtlinie nicht zu einer Haftung des Verlags. Am Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) legte Generalanwalt Gerard Hogan am Donnerstag seine Schlussanträge vor. Darin legte er dar, dass die EU-Richtlinie über die Haftung für fehlerhafte Produkte nicht auf eine Tageszeitung anwendbar sei.