turi2 hat Thomas Wagner, Geschäftsführer von Seven One Media, zum Interview getroffen

von HORIZONT Online

We love to infotain you: "Wenn Unternehmen unsicher sind, spüren wir das in der Medien­industrie sehr früh", sagt Thomas Wagner im Video-Interview mit "Horizont" und turi2.tv. Der Geschäfts­führer des Pro Sieben Sat 1-Vermarkters Seven One Media spricht bei den Screenforce Days in Frankfurt am Main mit Moderatorin Aline von Drateln über die Werbebranche als "Seismograph der Wirtschaft" und zeigt Programm-Ausschnitte für die kommende Saison.