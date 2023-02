IMAGO / Future Image Frank Schätzing ist mit der Verfilmung seines Romans nicht glücklich

Frank Doelger, auch das Storytelling immer mehr an sich gezogen. Er sei daraufhin aus der Produktion ausgestiegen, erklärt Schätzing. Er hätte die Produktion zwar stoppen können. " Nur, ein Projekt einfrieren, in das Hunderte Menschen involviert waren, noch dazu in Krisenzeiten? Das wäre mir unanständig vorgekommen." Er hatte gehofft, dass ihn das Ergebnis trotzdem begeistern würde. " Tut es nicht. Schwamm drüber. Ich wünsche den Machern viel Erfolg damit."



Das ZDF teilte auf Anfrage mit: "Das Publikum kann sich in einigen Tagen selbst einen Eindruck von der Qualität der internationalen Highend-Produktion machen." Der öffentlich-rechtliche Sender ergänzte: "Aus unserer Sicht ist 'Der Schwarm' eine sehr gelungene und zeitgemäße Adaption des Romans aus dem Jahr 2004." Verfilmungen von literarischen Stoffen unterscheiden sich in Erzählform und Dramaturgie immer und erheblich vom Ursprungsmedium Buch, wie es weiter hieß.



Special Effects ansehnlich, einige richtig gut. Look, Musik, Sound-Design, alles gelungen."