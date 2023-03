Erwarten Nachwuchs: Laura und Michael Wendler

Als Reaktion auf die Absage seiner neuen Doku-Soap durch RTL Zwei hat Schlagersänger Michael Wendler eine Stellungnahme angekündigt.

"Leider hat sich heute RTL Zwei nach fester Zusage und vertraglicher Vereinbarung dazu entschlossen, doch nicht die Dreharbeiten unserer neuen Show umzusetzen", schrieb Wendler in der Nacht zum Donnerstag auf Twitter. "Es bleiben viele Fragezeichen. Ich werde schnellstmöglich dazu Stellung nehmen."



Am Dienstag hatte RTL Zwei angekündigt, Wendler zurück auf die Bildschirme bringen zu wollen. Geplant war eine Doku-Soap über den Sänger und seine schwangere Frau Laura. Die Ankündigung war allerdings postwendend auf breite Kritik und scharfe Gegenreaktionen gestoßen - am Mittwoch machte der Sender dann einen Rückzieher.Wendler hatte 2020 einen Skandal ausgelöst, als er der Bundesregierung mit einem Video zur Corona-Politik "grobe und schwere Verstöße gegen die Verfassung" vorwarf. Der Sender RTL, für den er damals als Juror in der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" tätig war, distanzierte sich. Nach einer weiteren Äußerung von Wendler über Deutschland als "KZ" wurde er dann komplett aus dem Castingformat herausgeschnitten. Auf der Plattform Telegram teilte Wendler immer wieder Beiträge mit Falschbehauptungen und extremen Inhalten wie der QAnon-Verschwörungstheorie.