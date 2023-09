Oliver Welke und die "heute Show" werden ab Freitag auch in Gebärdensprache übersetzt.

Gute Nachrichten für die Fans der "heute-show": Das populäre ZDF-Satireformat kommt wieder zurück aus der Sommerpause. Erstmals wird in der ZDF-Mediathek und der App die Sendung auch mit Gebärdensprache-Übersetzung angeboten.

Nach gut drei Monaten nehmen Oliver Welke (57) und sein Team sich wieder des alltäglichen, politischen Irrsinns an. Die erste Folge nach der Pause wird an diesem Freitag (22.30 Uhr) im Zweiten ausgestrahlt.

Neu ist dabei ist, dass man die Sendung auch mit einem Gebärdensprachdolmetscher per HbbTV auf dem Fernseher oder in der ZDF-Mediathek und der App verfolgen kann. "In der Gehörlosen-Community gibt es schon lange eine große 'heute-show'-Fanbase", sagte die Leiterin der Abteilung Barrierefreiheit beim ZDF, Nicola Foltys.Das am späten Freitagabend nach der "heute-show" laufende "ZDF Magazin Royale" mit Jan Böhmermann war schon am vergangenen Freitag aus der Sommerpause zurückgekehrt.