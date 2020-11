Da weiß man, was man hat

© Bayerischer Rundfunk Im Restaurant gekleckert? Macht nichts, es gibt doch Persil.

Das waren noch Zeiten: Der BR-Intendant Franz Stadelmayer trat am Vortag zu einer Ansprache im Sender auf. Zu verkünden hatte er nicht weniger als die Ausstrahlung des ersten Werbespots im deutschen Fernsehen am folgenden Tag. Der kam heute vor genau 64 Jahren: Am 3. November 1956 führte Henkel dem Publium vor, wie leicht Persil die Soßenflecken aus weißem Tuch entfernt. Sogar die Vorläufer von späteren Testimonials waren dabei schon zu sehen: Die Volksschauspieler Lisl Karlstadt und Beppo Brehm waren Protagonisten der Spielszene.