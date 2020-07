© Bit&Pretzels Stefan Raab produziert erstmals ein Format für die Mediengruppe RTL und deren Streamingdienst TVNow

Entertainer Stefan Raab kehrt als Produzent mit einer weiteren Idee in die Showwelt zurück. Der 53-Jährige produziert noch in diesem Jahr eine Late Night-Show exklusiv für den Streamingdienst TVNow, wie die Mediengruppe RTL Deutschland am Montag in Köln ankündigte. Moderator der Show wird er aber nicht sein.