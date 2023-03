IMAGO / Eventpress

Claas Relotius 2017 bei der Verleihung des Reemtsma Liberty Awards. Sky zeigt jetzt eine Doku über den ehemaligen Spiegel-Reporter und Fälscher

Für das Ansehen des Journalismus in Deutschland war es ein Schlag, für Deutschlands traditionsreichstes Nachrichtenmagazin war es der GAU: Der Skandal um den Fälscher Claas Relotius beim "Spiegel" erschütterte 2018 die Medienbranche. Bezahlsender Sky zeigt von diesem Freitag (24. März) an eine bemerkenswerte Dokumentation über den Fall.

Der Film "Erfundene Wahrheit" beginnt mit einem jungen Mann, der aus dem Off zu sprechen beginnt. Über seine Probezeit beim "Spiegel". Darüber, wie aufgeregt er war. Der Zuschauer könnte denken, es ist Relotius, der da über seine Anfänge beim Hamburger Magazin spricht.





Doch es ist nicht der Mann, der schweigt, seit bekannt wurde, dass er fast alles, was er für den "Spiegel" schrieb, frei erfunden hat. Es ist der Lokaljournalist Dennis Betzholz, der da spricht. Betzholz war damals beim Probearbeiten für den "Spiegel" gegen Relotius angetreten - und hatte den Kürzeren gezogen gegen das vermeintliche Wunderkind. Die falsche Entscheidung, wie man heute weiß.



"Ein Riesen-Systemversagen" sei das, was vor seiner Zeit als Chefredakteur da mit Relotius und dessen gefälschten Reportagen beim "Spiegel" passiert sei, sagt der heutige Chefredakteur Steffen Klusmann in der Dokumentation. Er spricht von einem "Nackenschlag". Er sagt: "Das erschüttert die Grundfesten." Sky-Serie: Erfundene Wahrheit – Die Relotius Affäre

Neben Klusmann kommt auch Juan Moreno zu Wort, Relotius' früherer Kollege, der den Betrug bezeichnenderweise durch hervorragende journalistische Recherche aufdeckte und sich lange an den "Spiegel"-Verantwortlichen, die das alles nicht wahr haben wollten, die Zähne auszubeißen drohte.



"Das Bild war einfach zu schön. Und das bricht jetzt alles zusammen, weil dieser Scheiß-Spanier uns hier in die Suppe kackt", ist für den Fotografen Mirco Taliercio, der den Skandal mit Moreno aufdeckte, die Erklärung dafür, warum bei Deutschlands führendem Nachrichtenmagazin, das "Sagen, was ist" zu seinem Wahlspruch erhoben hat, in Bezug auf Relotius lange niemand sehen wollte, was ist.



Eine Szene zeigt eine der vielen Preisverleihungen, bei denen Relotius in seiner kometenhaften Karriere geehrt wurde. Die Jury habe festgestellt, "dass es ja eigentlich Literatur ist". "Schreiben Sie das einfach so hin?" wird Relotius gefragt. Hiding in plain sight nennt man so etwas im Englischen (etwa: sich vor aller Augen verstecken).



Es habe von außen nie Hinweise gegeben, sagt Chefredakteur Klusmann. Eine Aussage, die mit denen des kurdischen Kameramannes Syara Kareb kollidiert. Denn der gibt an, "Spiegel TV" schon 2017 darüber informiert zu haben, dass Relotius einen Jungen in einem Gefängnis im Nordirak nie getroffen hatte. Relotius hatte über ihn die Reportage "Löwenkinder" geschrieben, nachdem der Junge gemeinsam mit seinem Bruder ein Selbstmordattentat geplant - und es dann, anders als sein Bruder, nicht verübt hatte.



