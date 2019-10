Während der Zeitungskonzern DuMontauch seiner Hamburger Morgenpost (Mopo) verhandelt, besetzt das Boulevardblatt seine Werbespitze neu: Im November tritt Ingo Becker als Geschäftsführer von Hamburg First Medien & Marketing an, der Vermarktungstochter der Mopo. Er kommt aus einem Haus, in dem ebenfalls aktuell Unruhe herrscht.