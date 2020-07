Sky bietet erstmals Filme und Serien in einem Paket

© Sky Sky Entertainment & Cinema Ticket orientiert sich am Angebot der großen US-Streamingdienste

Sky hat sein Angebot weiter umgebaut und bietet nun erstmals Filme und Serien in einem Paket an. Das neue "Entertainment & Cinema Ticket" führe die bisher einzeln buchbaren Angebote "Entertainment Ticket" sowie "Cinema Ticket" zusammen "und ist damit inhaltlich direkt vergleichbar mit Streamingdiensten wie Netflix oder Prime Video", teilte Sky am Dienstag mit. Das neue Angebot kostet demnach 14,99 Euro pro Monat.