Zu den Kunden von Energate zählen nationale und international tätige Energieunternehmen, Regionalversorger und Stadtwerke, Fachkräfte aus Politik, Verbänden und Wissenschaft sowie IT-, Technologie- und Beratungsunternehmen, Banken und Behörden.



Die dfv Mediengruppe, in der auch HORIZONT erscheint, erschließt sich mit dem Unternehmenskauf den Energiemarkt als neuen Wirtschaftsbereich. Die Geschäftsführung von Energate und alle Mitarbeitenden werden übernommen und verbleiben an ihren Standorten. Zum Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.Gesellschafter, Aufsichtsrat und die dfv Geschäftsführer Peter Esser, Sönke Reimers, Thomas Berner und Markus Gotta sind davon überzeugt, dass Energate hervorragend zur dfv Mediengruppe passt. Esser und Reimers: "Wirtschaft und Gesellschaft stehen vor enormen Herausforderungen. Die Transformation zu Nachhaltigkeit und Digitalisierung, die geopolitische Lage, hochvolatile Märkte und die sich zuspitzende Energiekrise erfordern hochwertige Fachinformationen für die Energiewirtschaft und die gesamte Industrie. Durch die Kombination unserer über Jahrzehnte gewachsenen Branchenkompetenzen für Realwirtschaft, Dienstleistungen, Immobilien, Finanzen, Recht und Steuern und zukünftig auch Energie, können wir in der Marktkommunikation Akzente setzen wie kein anderes Medienhaus im deutschsprachigen Raum." "Die starke Position von Energate in seinem Markt hat uns überzeugt", so Berner. "Durch die Kompetenz und Relevanz von Energate sehen wir für die dfv Mediengruppe große Wachstumspotenziale."