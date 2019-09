enior Vice President bislang um die Kommunikation und das Sales Marketing der Telekom in Deutschland gekümmert hatte, einen neuen Chef für die TV-Sparte ernannt. Mit den Live-Spielen von der Fußball-EM dürfte es Schuld gelingen, die Attraktivität von Magenta TV deutlich zu erhöhen. Auf der Plattform sind bislang lediglich Livespiele aus der dritten Liga sowie der nationalen Ligen aus Basketball und Eishockey zu sehen.Die Rechtevergabe an die Telekom bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass die Spiele der Fußball-EM 2024 nicht im Free-TV zu sehen sein werden. Grund: Die Deutsche Telekom dürfte großes Interesse daran haben, für zumindest einen Teil der Spiele Sublizenzen zu vergeben. Da laut Rundfunkstaatsvertrag Stand heute alle Spiele mit Beteiligung der deutschen Nationalmannschaft sowie das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Finale unverschlüsselt und kostenfrei angeboten werden müssen, bieten sich als Partner entweder Privatsender oder eben ARD und ZDF an. mas