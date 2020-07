Wie GCM Go City Media ankündigt, soll die "besondere journalistische Note" von Zitty trotz der Einstellung des Printmagazins weitergeführt werden - und zwar sowohl im gedruckten Tip Berlin, der ebenfalls in dem Medienhaus erscheint, als auch im Online-Auftritt des 1972 gegründeten Stadtmagazins. Dieser wurde gerade in Zusammenarbeit mit den Agenturen Schmitz und Wiesner (Design, UX) sowie Yesdevs und Kombinat Berlin (technische Umsetzung) komplett überarbeitet.



© Tip Berlin

Zitty kommt zum Teil bei Tip Berlin unter

© GCM Go City Media

Robert Rischke

Laut GCM Go City Media sollen unter anderem der Richert-Comic und die stadtpolitischen Kolumnen aus Zitty von Tip Berlin übernommen werden. Der Fokus liegt aber im Digitalen. Auf der neuen Website sollen Leser Inhalte vor allem schneller und auch auf Englisch finden können. Zudem soll das Angebot noch im Juli um eine Food-App erweitert werden, die als Guide zu den besten Berliner Restaurants positioniert werden soll.Ziel sei es, den bereits begonnenen Digitalisierungsprozess der Marke zu beschleunigen. "Wir sind schon länger in der zukunftsorientierten Planung der Marke und passen uns dem neuen Mediennutzungsverhalten insbesondere der Zielgruppe der Millennials an", erklärt Rischke, der die Seite daher auch auf die "Mobile First"-Nutzung optimieren ließ. Die meisten Berlin-Reisenden und die neuen Bewohner dieser Stadt leben aus seiner Sicht ohnehin schon im Digitalen. Mit dem neuen Onlineauftritt von Tip Berlin wolle sie "noch schneller abholen", so Rischke weiter.Der gedruckte Tip Berlin, der aktuell nur monatlich erscheint, soll ab September wieder alle zwei Wochen am Kiosk liegen. Die gedruckte Auflage liegt dem Verlag zufolge bei 24.000 Exemplaren. Zitty hatte eine Auflage von rund 14.000 Exemplaren. mas