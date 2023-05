Annabell Heidenreich

Feiern den Start Einfachkochen.de: Jürgen Schlott, Regine Runte, Andreas Laube und Kerstin Hölzel (v.l.)

Kochrezepte gibt es im Internet mittlerweile wie Sand am Meer. Nun kommt ein weiteres Angebot dazu: Motiviert vom Erfolg von Einfachbacken.de startet der Burda Verlag nun die Kochplattform Einfachkochen.de. Die Ambitionen sind groß: Burda will die Website zur Nummer 1 der Kochportale in Deutschland machen.

Das Portal war als Betaversion bereits seit einiger Zeit online, am Freitag fiel in Hamburg bei einem Launchevent nun der offizielle Startschuss. Wie