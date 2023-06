Nach dem Rücktritt Patricia Schlesingers stellen sich bei der RBB-Intendantenwahl die Kandidaten vor.

Rund eine Woche vor der Intendantenwahl beim ARD-Sender Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) stellen sich die Kandidaten dem entscheidenden Aufsichtsgremium vor. In der Rundfunkratssitzung am Donnerstag haben sich überraschenderweise nicht drei, sondern vier Bewerber präsentiert.

Am Mittwochabend stellte sich heraus, dass auch der Programmdirektor vom ARD-Sender Radio Bremen, Jan Weyrauch (55), im Rennen ist. Mit der Personalie ging ein Konflikt innerhalb der Findungskommission einher: Die dem Gremium zugehörigen Personalvertretungen hatten am Dienstag in einer öffentlich gemachten Stellungnahme gefordert, dass Weyrauch auf die Liste kommen soll. Sie warfen dem ebenfalls zur Kommission gehörenden RBB-Verwaltungsratschef vor, in Vorgesprächen eine Gehaltsobergrenze genannt zu haben, deshalb sei der Kandidat von der Liste verschwunden.