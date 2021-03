© Sam Bloom Bari Weiss wird Kolumnistin der Welt

Mit einem offenen Brief, in dem sie die illiberalen Strömungen in der Redaktion ihrer Zeitung kritisierte, verließ die Meinungsredakteurin Bari Weiss im vergangenen Sommer die New York Times. Nun hat sich Axel Springer die Journalistin geangelt: als Kolumnistin für die Welt.