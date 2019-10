N-TV-Imagekampagne - "Flucht"

Der Claim der Kampagne lautet "Egal ist keine Meinung". In den 20-sekündigen Spots sind kurze Sequenzen zum Beispiel von einem überfüllten Flüchtlingsboot oder einem völlig vermüllten Strand zu sehen. Über die Bilder wird jeweils das Wort "Egal" gelegt und die Frage aufgeworfen, warum den Zuschauer das jeweilige Thema etwas angehen sollte."Durch das Zusammenspiel von bildstarken Visuals und dem Wort 'Egal' schaffen wir Aufmerksamkeit für die Themen, die Deutschland beschäftigen und alles andere als egal sind. Wir möchten den Rezipienten zum Nachdenken anregen, ohne dabei belehren zu wollen. Denn Meinungslosigkeit sollte keine Option sein", erklärt

Cornelia Dienstbach, Leitung Marketing N-TV & Corporate Brand den Ansatz der Kampagne."Die Bürger unseres Landes sind mit zunehmend aggressiven Diskussionen konfrontiert, aus denen sich manche zurückziehen. Wir möchten es unseren Zuschauern und Usern ermöglichen, sich auch zu komplizierten Sachverhalten eine fundierte Meinung zu bilden, um am gesellschaftlichen Diskurs teilzunehmen. Wer mitreden will, braucht vertrauenswürdige Informationen", ergänzt N-TV-Geschäftsführerin Tanit Koch.Die TV-Spots sind auf N-TV und bei den Sendern der Mediengruppe RTL Deutschland zu sehen. Ein eigens produzierter Digitalspot läuft auf den großen Plattformen Facebook, Instagram, Youtube und Google sowie in der Handelsblatt-App, bei Kicker.de und Onvista.de. Die Printmotive sind unter anderem in den großen überregionalen Tageszeitungen, aktuellen Zeitschriften wie Bunte, Focus und Stern, Wirtschaftsmagazinen sowie in Special-Interest-Titeln wie Playboy, Kicker und Auto, Motor und Sport zu sehen. Das Bruttomediavolumen liegt bei knapp 4 Millionen Euro. Die Kampagne wurde von N-TV in Zusammenarbeit mit der Agentur Havas entwickelt und realisiert. dh