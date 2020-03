E-Sports boomt immer weiter: Alleine in diesem Jahr soll das Sponsoringvolumen in dem Bereich um fast ein Viertel auf 795 Millionen Dollar ansteigen . Auch immer mehr Medien widmen sich dem professionellen Gaming - so wie die neue Plattformauf der Autoren und Videoproduzenten über Spiele wie "League of Legends", "CS:GO", "Dota 2", "FIFA", "Fortnite", "Overwatch" und "Hearthstone" berichten. Jetzt beteiligen sich Kicker und der Olympia-Verlag mit 15 Prozent an dem Portal.