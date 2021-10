Glaubt man dem Alphabet-Konzern, dann steht die Google-Suche vor einem gewaltigen Sprung nach vorn. In Zukunft soll sie in der Lage sein, deutlich mehr Kontext zu verstehen. "Künstliche Intelligenz wird die Art und Weise, wie wir verfügbare Informationen nutzen, radikal transformieren", erklärt Senior Vice President Prabhakar Raghavan in einem Blogbeitrag über die geplanten Innovationen im Rahmen des sogenannten Multitask Unified Model (MUM). So soll es in den nächsten Monaten über die Foto-Funktion Google Lens möglich sein, Bilder in die Anfragen einzubetten. Raghavan nennt ein Beispiel: Wer sein Fahrrad reparieren muss, aber das Problem nicht genau erklären kann, lädt einfach ein Bild vom betroffenen Bereich oder Bauteil und fragt: "Wie repariere ich das?" Zudem will Google intuitiver und umfassender auf die Anfragen der Nutzer eingehen.