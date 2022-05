© Corint Media Corint-Media-Geschäftsführer Christoph Schwennicke

Google will die Nutzung von redaktionellen Inhalten in Deutschland rechtlich absichern und bietet Verlagen ein neues Online-Tool an, mit dem die Medienhäuser sogenannte "Extented News Previews Agreements" abschließen können. Die Kritik ließ nicht lange auf sich warten: Die Verwertungsgesellschaft Corint Media sieht darin den Versuch, den Verlagen ihre Leistungsschutzrechte für "missbräuchlich geringe Summen" abzunehmen.