Die Bauer Media Group (Cosmopolitan, Bravo) besitzt in Sachsen-Anhalt bereits das Blatt Volksstimme. Damit sind künftig die beiden großen Tageszeitungen in dem Bundesland in der Hand des Medienhauses. Die Mitteldeutsche Zeitung erscheint in Halle.Bundeskartellamtspräsident Andreas Mundt sagte: "Das Zusammenschlussvorhaben ist aus kartellrechtlicher Sicht nicht bedenklich. Die Verbreitungsgebiete der Volksstimme und der Mitteldeutschen Zeitung überschneiden sich nicht. Sie grenzen vielmehr in den Landkreisen Harz, Salzlandkreis und Anhalt-Bitterfeld aneinander an. Die beiden Zeitungen stehen praktisch in keinem Wettbewerbsverhältnis um dieselben Leser." dpa