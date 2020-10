© TVNOW / Stephan Pick Daniel Hartwich und Sonja Zietlow gehen im Januar wohl aus Deutschland auf Sendung

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" wird wegen der Corona-Pandemie nun doch nicht wie zunächst geplant in Wales produziert. Komplett auf seine Erfolgsshow verzichten will RTL aber nicht. Die Sendung wird nun in Deutschland produziert. Details sind noch nicht bekannt.