Kühlschrank und eine elektrische Herdplatte. Das Essen bekommen die Kandidaten durch einen Schleuse ins Haus gereicht. Draußen gibt es einen kleinen Raucherwereich und ein "Tiny Telefon".

"Jeweils drei Kandidaten müssen für drei Tage auf engstem Raum im Mini-Häuschen zusammenleben", so RTL. "Nach drei Tagen folgt die zweite Gruppe – und so weiter." Während dieser 72 Stunden gelte es dann Prüfungen zu bewältigen. In dem Haus sind ein Doppelbett und eine Hängematte untergebracht, außerdem gibt es ein nur durch einen Vorhang abgetrenntes Trocken-WC mit Sägespänen und eine Fassdusche sowie einenBei jedem Wechsel der Bewohner werde das Haus desinfiziert.RTL-"Dschungelshow" startet am heutigen Freitag, 15. Januar um 22.15 Uhr bei RTL und wird in Deutschland produziert. Insgesamt treten zwölf mehr oder minder prominente Kandidaten an. Sie bewerben sich in dem Format um einen Platz im nächsten regulären Dschungelcamp 2022 in Australien. Die für Anfang 2021 geplante Ausgabe aus Down Under war wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. dpa/dh