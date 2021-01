© TVNOW / oliversanne.coaching / privat / Sebastian Brüll / Frank Fastner / Lukas Sowada / Stefan Gregorowius / Kadir Ilboga / Udo Keus Die zwölf Teilnehmer der RTL-Dschungelshow 2021

RTL hat die Kandidaten für seine Dschungelshow 2021 zusammen. Zwölf "Promis" kämpfen in der Event-Show "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow" um das "Goldene Ticket" - die Eintrittskarte für das nächste reguläre Dschungelcamp 2022. Wie so oft in den vergangenen Jahren bilden die Teilnehmer einen bunten Querschnitt durch das deutsche Reality-TV.