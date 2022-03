© Jakub Porzyckix Die neue Gesetzeslage lässt keine Wahl, schreibt TikTok – und schränkt den Dienst in Russland ein.

Tiktok schränkt den Dienst in Russland ein, da nach einer Gesetzesänderung Gefängnisstrafen für Äußerungen drohen, die von der offiziellen Darstellung des Krieges in der Ukraine abweichen. Nutzer in Russland werden nicht mehr live streamen und neue Inhalte in den Videodienst hochladen können.