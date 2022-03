© Ströer Erstmals bietet Ströer in Zusammenarbeit mit der Deutschen Telekom ein Behavioral-Targeting-Modell für sein Public-Video-Netz an. Damit wird die interessenbasierte Ansprache auf breiter Ebene im öffentlichen Raum möglich

Ströer arbeitet weiter an der Auflösung der Grenzen zwischen Out-of-Home und Digitalwerbung. In Zusammenarbeit mit der Deutschen Telekom hat der Kölner Konzern ein neues Targetingmodell entwickelt, mit dem sich sogenannte Behavioral Daten in den öffentlichen Raum projizieren lassen. Wer also eine bestimmte Zielgruppe mit bestimmten Interessen ansprechen möchte, kann dies jetzt über Ströers Public-Video-Netz erstmals auch außerhalb der Onlinewelt tun.