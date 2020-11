© Screenshot Tele 5 verspricht seinen Zuschauern "Ein Festival der Liebe". Für seine Mitarbeiter hat der Sender aber keine mehr übrig

Kahlschlag in Grünwald: Bei Tele 5 werden im Zuge der Integration des Senders in die Strukturen von Discovery zahlreiche Stellen gestrichen. Am Donnerstag informierte Geschäftsführer Alberto Horta die Belegschaft per Videocall über die bevorstehenden Entlassungen. Nach Auskunft von Betroffenen muss jeder zweite Mitarbeiter gehen.