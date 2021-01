© Phoenix Der Bundestag soll heute das neue GWB-Digitalisierungsgesetz auf den Weg bringen

Lange wurde darüber gestritten, am heutigen Donnerstag ist es aber so weit: Der Bundestag berät abschließend über den Entwurf für ein GWB-Digitalisierungsgesetz, mit dem die Bundesregierung missbräuchliches Verhalten der Digitalkonzerne unterbinden will.