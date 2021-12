© Imago / Chris Emil Janßen Beim Spiegel geht es wieder bergauf

Die Spiegel-Gruppe rechnet nach einem Umsatzrückgang im ersten Corona-Jahr nun für 2021 wieder mit steigenden Einnahmen. Der Gesamtumsatz werde in diesem Jahr voraussichtlich mehr als 20 Millionen Euro über dem des Vorjahres liegen, teilte das Medienhaus am Mittwoch in Hamburg mit. Ein Treiber ist der Ausbau des digitalen journalistischen Geschäfts. Mit dem Bezahlangebot SPIEGEL+ werde der Verlag um mehr als 10 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr wachsen. "Für das Jubiläumsjahr 2022 geht das Unternehmen von einem weiteren Wachstum aus." Das Nachrichtenmagazin erschien zum ersten Mal am 4. Januar 1947, bald ist das 75 Jahre her.