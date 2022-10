Im vergangenen Jahr war bekanntgeworden, dass die ARD-Häuser den neuen Kulturbereich einrichten. Das Gesamtbudget liegt bei jährlich fünf Millionen Euro. Kristian Costa-Zahn ist Head of Content von ARD Kultur, Bettina Kasten hat die Programmgeschäftsführung inne.



ARD Kultur mit Sitz im thüringischen Weimar soll nicht nur Angebote übersichtlich bündeln, sondern auch Formate für jüngere Zielgruppen entwickeln, wie MDR-Intendantin Karola Wille am Mittwoch sagte. Die neuen digitalen Inhalte, wie etwa ein True-Crime-Podcast zu Raubkunst sollen sich besonders an Menschen zwischen 30 und 50 Jahren richten. Zudem werde es Koproduktionen mit ARD-Häusern geben.Das Gemeinschaftsprojekt werde jetzt "Schritt für Schritt Wirklichkeit", sagte der ARD-Vorsitzende Tom Buhrow. Nutzerinnen und Nutzer wurden dazu angehalten, Hinweise und Kommentare zum Ausbau des Angebots an das zwölfköpfige Redaktionsteam in Weimar zu richten. Alle Erkenntnisse und Erfahrungen werden in den derzeit laufenden Drei-Stufen-Test für ARD Kultur einfließen, hieß es.