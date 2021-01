Donald Trump war Insider-Berichten aus dem Weißen Haus zufolge rasend vor Wut, nachdem am vergangenen Wochenende sowohl Facebook als auch Twitter ihm den direkten Zugang zu seinen noch immer Zig-Millionen Anhängern abgeschnitten hatten. Noch für den darauffolgenden Montag kündigte Trump eine Ansprache an, in welcher er weitreichende Vergeltungsmaßnahmen gegen die Social-Media Giganten bekannt geben wollte.Die Ansprache blieb aus, wohl auch, weil Trumps Handlungsspielraum in den letzten Tagen seiner Präsidentschaft schwindet. Kein Exekutivbeschluss hätte Facebook mehr dazu zwingen können, ihm seinen Account zurück zu geben, eine entsprechende Gesetzgebung gibt es in den USA trotz jahrelanger Diskussionen ohnehin nicht.Immerhin konnte Trump sich über eine nicht unerhebliche Solidarität freuen. Denn auch wenn es kaum jemanden gab, der Trumps unverhohlene Aufrufe zur Gewalt und Unruhe vor dem Sturm auf das Kapitol in Washington gut hieß, waren viele maßgebliche Stimmen über die Macht der sozialen Medien schockiert, souverän die freie Meinungsäußerung Trumps zu beschneiden.So nannte die deutsche Bundesregierung, ansonsten nicht eben der Trump-Nähe verdächtig, die Beschneidung von Trumps Redefreiheit "problematisch". Regierungssprecher Seibert erklärte, das Recht auf die Einschränkung der freien Meinungsäußerung dürfe alleine bei Regierungen und Gesetzen liegen, nicht in den Händen privater Firmen.Ähnlich äußerte sich Thierry Breton, der EU Kommissar für Binnenmarkt und Dienstleistungen in einem Editorial für das Portal Politico. "Die Tatsache, dass ein Unternehmenschef dem Lautsprecher des Präsidenten den Stecker ziehen kann, unterstreicht die Macht dieser Unternehmen und zeigt die Schwäche in der Art und Weise auf, wie unsere Gesellschaften im digitalen Raum organisiert sind".Glen Greenwald, der amerikanische Journalist im Zentrum der Edward Snowden-Enthüllungen, schrieb auf seinem Portal "The Intercept": "Die Leute, die heute jubeln, sind kurzsichtig. Die einzigen, die in einer Welt leben möchten, in der Mark Zuckerberg, Sundar Pinchai und Jeff Bezos kontrollieren können, was gesagt wird, sind diejenigen, die von ihrer Hegemonie profitieren."Die Bürgerrechtlerin Jillian York von der Electronic Frontier Foundation, einer Organisation, die sich gegen Überwachung und Zensur im Internet einsetzt, wies derweil darauf hin, dass die Mechanismen, mit deren Hilfe entschieden wird, welch Accounts oder Posts gelöscht werden, intransparent sind. "Wer entscheidet, welche Accounts gelöscht werden, und wie werden diese identifiziert, damit es keine Unschuldigen erwischt? Unternehmen wie Facebook und Twitter sind da nicht transparent. Sie sollten die Nutzer besser informieren, gegen welche Regel sie verstoßen haben und was sie tun können, um ihre Konten wieder entsperrt zu kriegen."Das Problem, dass durch die Löschung Trumps erneut ganz oben auf die Tagesordnung der Medien-Debatte gerutscht ist , ist, freilich nicht neu. So erinnert York daran, dass Facebook nicht nur Trump gelöscht hat, sondern vor ihm 20 Generäle in Myanmar. In den USA wurde ein Kandidat für das Abgeordnetenhaus gesperrt, nachdem er Meghan Markle rassistisch beleidigt hatte. Mitglieder der Hisbollah, die im Libanon immerhin auch eine politische Partei ist, ist komplett von Facebook verbannt.In keinem dieser Beispiele sind die Tech Giganten ihren Nutzern oder dem Gesetz Rechenschaft schuldig. Wie Breton in seinem Politico Editorial bemerkte, laufen unsere Gesellschaften den Entwicklungen in der digitalen Sphäre hoffnungslos hinterher.Immerhin hat die EU Ende des vergangenen Jahres ein neues, zweiteiliges Gesetzespaket vorgestellt, das auf Datenschutz und Transparenz abzielt. Darin sind auch Regeln zur Entfernung illegaler Inhalte festgeschrieben. Doch ein Alleingang der EU löst das Problem von schlecht regulierten global operierten Kommunikations-Unternehmen nur teilweise. Und in den USA, dem größten Medienmarkt der Welt, ist keine Regulierung in Sicht.Dort sind Facebook und Twitter noch immer durch das Recht auf freie Meinungsäußerung vor Regierungszensur geschützt. Dass sich die Unternehmen bei der Zensur ihrer Kunden auf dieses Recht berufen können, zeigt, wie kompliziert in den USA die Rechtslage ist. Beide Seiten berufen sich auf den ersten Verfassungszusatz. So sagte Jameel Jaffer, der Direktor des Instituts für den Schutz des ersten Verfassungszusatzes an der Columbia University, dass die Löschung von Trumps Konto eine verantwortungsvolle Ausübung der freien Rede war. Bürgerrechtsorganisationen wie die American Civil Liberties Union hingegen warnen davor, dass die Willkür von Facebook und Twitter auch weniger Mächtige als Trump treffen könne, die keine Ausweichmöglichkeiten haben.Anders als in Europa ist man in den USA vor einer einheitlichen Regulierung der Technologiebranche noch weit entfernt. Ein erster Schritt wurde im vergangenen Jahr mit einer Kartellklage des Justizministeriums gegen Google getan. Doch laut Experten reicht die Aufsplittung der Technologie Giganten bei weitem nicht aus, um ihre Macht zu brechen. Deshalb rufen Experten nach der Einrichtung einer Regierungskommission zur Aufsicht über digitale Plattformen, ähnlich der Federal Communications-Commission, welche die Fernseh- und Rundfunkanstalten beaufsichtigen.Im republikanisch dominierten Kongress der vergangenen Jahre gab es allerdings nur einen geringen Willen sich derart offen mit den Technologie-Giganten anzulegen. Die Anhörungen Mark Zuckerbergs und Jack Dorseys vor dem Parlamentsausschuß im vergangenen November endeten zwar mit einem überparteiischen Konsens, dass etwas unternommen werden muss aber wenig Einigkeit darüber, was.Nun setzt man in den USA Hoffnung auf die Regierung von Joe Biden mit ihrer Mehrheit in beiden Kammern und seinem Willen, eng mit der EU zu kooperieren. In der Zwischenzeit können Facebook und Twitter nach eigenem Ermessen entscheiden, Donald Trump jederzeit wieder zuzulassen.